MN - Passerini: "Su Abate condivido la riflessione della società: sono più i rischi che i potenziali guadagni"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

E la possibile soluzione interna con Abate?

"C'è chi dice che si possa promuovere Abate, ma la riflessione della società è che siano più i rischi che i potenziali guadagni con una scelta del genere, rischiando di bruciare anche l'allenatore che, invece, con le tempistiche adeguate, potrebbe essere un bell'allenatore in futuro. Il punto è: non è che se cambi la guida tecnica, Thiaw, Kalulu e Tomori guariscono... Ora bisogna mettere un freno agli infortuni, anche facendo saltare qualche testa nello staff di Pioli. E andando sul mercato di gennaio. Non è cambiando l'allenatore che si risolve nell'immediato il primo problema, ovvero gli infortuni".