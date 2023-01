MN - Passerini sul Milan: "Quando si tratta di un crollo così verticale c'è sempre un concatenarsi di cause"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

Hai seguito il Milan da Salerno fino a ieri passando anche per Riyad: cosa è successo?

"È successo che il Milan oggi non è nemmeno l'ombra della squadra dello Scudetto: ha smarrito la sua anima, non c'è più nella testa. Quando si tratta di un crollo così verticale c'è sempre un concatenarsi di cause e non solo una causa. Quindi c'è dentro un po' di tutto: aspetto mentale, tecnico, tattico, anche atletico, perché è evidente che durante la sosta non si sia lavorato come si doveva, dato che l'anno scorso il Milan, quando era sotto, riusciva a riprendere le partite, c'è un problema difesa e non può essere solo colpa del portiere, che oggi è un alibi prima ancora che una colpa, c'è un mercato estivo ad oggi fallimentare e un mercato invernale in cui sarebbe servito un innesto... Vediamo le ultime ore, non ho molta fiducia".