MN - Pellegatti: "Futuro di Giampaolo? Bisogna vedere prestazione col Torino"

Carlo Pellegatti, celebre giornalista di fede rossonera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando il futuro di Giampaolo, se secondo lui possa già essere decisiva la partita di giovedì con il Torino: "In questi casi bisogna stare calmi e capire. Bisogna innanzitutto vedere la prestazione, perché poi il Milan può anche perdere con una prestazione superiore a livello di intensità, di brio e di pericolosità. Se il Milan dovesse essere ancora sincopato, se fosse ancora un Milan senza tiri in porta allora lì saranno i dirigenti che faranno le loro valutazioni, anche in vista della gara contro la Fiorentina. Se invece il Milan dimostra con questi giocatori, con i nuovi o con una sintesi fra vecchi e nuovi, una buona prestazione, impegna Sirigu e poi magari viene il risultato, allora si vedrà una crescita. Si dice che il derby sia stata la miglior partita, però una crescita effettiva, che ti fa sperare, non l'ho vista. Forse era la partita meno adatta".