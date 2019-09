MN - Pellegatti: "Ingiusto scaricare i vecchi, vorrei capire cosa possano dare"

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Biglia e Rodriguez, subissati da fischi e al posto dei quali vengono invocati rispettivamente Bennacer e Theo Hernandez: "Sarebbe ingiusto scaricare così i vecchi. Indubbiamente vorrei capire presto, vedendoli in campo, se questi giocatori nuovi, pur senza le conoscenze del calcio di Giampaolo, possano dare quel qualcosa in più, perché, anche sul piano del gioco, il Milan ha tenuto in tutte le partite un ritmo abbastanza sincopato, prevedibile da fermare. Senza fischiare i vecchi vorrei vedere cosa possano dare i nuovi. Dopo di che arriva la giusta sintesi e si potrà capire quello che è meglio per il Milan".