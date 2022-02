MN - Pellegatti: "Lazetic è intelligente, dicono che uno così in Europa non c'è"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (segui qui), parlando anche di Marko Lazetic: "Non l’ho neanche visto in volto. Mi hanno detto che è molto intelligente, conosce già perfettamente l’inglese e qualcuno ieri mi ha detto che un centravanti così di diciassette anni in questo momento in Europa non c’è. Se l’avesse preso un’altra squadra sarebbe già il Maradona della Serbia. Vedremo come andrà, Lazetic è un bel puledro con il 22 sulla maglia".