MN - Pellegatti: "Milan non all'altezza di Ibrahimovic? In effetti è il vero problema"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è stato contattato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato, tra le altre cose, anche della suggestione Ibrahimovic, nonostante i rossoneri non siano più all’altezza dei club che ne hanno caratterizzato la carriera: “In effetti è questo il vero problema, me l’hanno detto oggi e sarà proprio questo, indipendentemente dal discorso economico e dai desideri di Raiola, questa è una decisione che prenderà solo e solamente lui. Già l’anno scorso si era parlato di un suo avvicinamento al Milan, poi lui non è in questo momento molto convinto delle strategie rossonere. Ecco perché servirà forse l’affetto dei tifosi, che gli facciano capire che è importante che lui venga, e soprattutto mi auguro che prima o poi ci sia un colloquio a quattr’occhi addirittura con la proprietà, con la società e con la dirigenza e che gli illustrino i progetti. Lui in questo momento è combattuto indipendentemente dal Milan, se continuare o venire eventualmente in Serie A. Quindi in questo momento la decisione è solo e solamente sua. Bisogna provare a convincerlo, se il Milan lo vuole davvero riportare a casa.”