MN - Perinetti: "A Verona le partite sono difficili, il Milan vede vicinissimo il traguardo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla prossima gara in programma domani sera contro il Verona: "Quella del Bentegodi sarà una sfida complicata. A Verona le partite sono difficili, cariche di tensione e di pressione. Da una parte c’è una formazione più esperta come il Milan che vede vicinissimo un traguardo, dall’altra una battagliera come quella scaligera che Tudor ha modellato a sua immagine e somiglianza".