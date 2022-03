MN - Pillon su Kalulu: "Ha dimostrato di saper essere un bravissimo centrale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Bepi Pillon si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Kalulu: “Non pensavo potesse giocare da centrale, ma ammetto che non lo conoscevo così bene quando è arrivato in Italia. Con il tempo ha dimostrato di saper essere un bravissimo difensore centrale. Bravo il Milan, nelle scelte e nella politica perseguita. Ha creato una squadra giovane, futuribili e competitiva per il presente e per il futuro”.