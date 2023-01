MN - Plastino sicuro: "Maignan importante, ma la mancanza maggiore è Ibra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Plastino, giornalista e direttore di Radio Sportiva, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Maignan: "Non ho dubbi su quanto sia importante il ruolo del portiere. Ma la mancanza maggiore è Ibra. Al di là del contributo tecnico io credo che il fatto che lui stesse in campo, stesse in panchina fosse il grande anello di congiunzione tra allenatore e squadra. Pioli molto intelligentemente lo aveva usato così. Mai come questa volta me ne sono accorto".