Lopetegui ha accettato l'offerta del West Ham. Nei prossimi giorni l'ufficialità

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Julen Lopetegui è pronto a tornare in panchina e non sarà quella del Milan. Il tecnico spagnolo resterà in Premier League dopo l'esperienza finita male con il Wolverhampton e dopo le voci che lo accostavano al Milan - poco gradite alla tifoseria però -, ha accettato l'offerta del West Ham. A partire dalla prossima stagione l'ex Siviglia prenderà il posto di David Moyes sulla panchina degli Hammers, nei prossimi giorni la firma sul contratto e l'ufficialità da parte del club londinese.

Per Lopetegui, che in carriera ha vinto l'Europa League con il Siviglia e guidato la nazionale spagnola, sarà la seconda avventura consecutiva in Premier League dopo quella con il Wolverhampton interrotta all'inizio di questa stagione con le dimissioni. (ANSA).