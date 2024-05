Giroud si sblocca dopo un mese. Fissa il suo record di reti in una stagione in Serie A

Ogni gol segnato potrebbe essere l'ultimo per Olivier Giroud. Il francese, il cui futuro sarà negli Stati Uniti, si toglie la soddisfazione di aver segnato una gran rete per il provvisorio 3-2 contro il Genoa. Non segnava da un mese, dal 3-0 al Lecce del 6 aprile che è stato peraltro l'ultimo successo dei rossoneri prima di incappare in una serie di risultati negativi o poco positivi lunga 6 partite.

Per Giroud si tratta del 16° gol stagionale, 14 dei quali in Serie A. E proprio con questa rete ha stabilito il suo record personale di reti nel massimo campionato, superando lo score della passata stagione. Allargando il discorso alle reti in tutte le competizioni, il record appartiene ancora alla stagione 2022/23 con 18 centri.