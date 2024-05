Torino, Cairo si tiene stretto Buongiorno: "Se lui rimane, io sono felice"

A margine della commemorazione per la tragedia di Superga, Urbano Cairo non ha soltanto ricordato il Grande Torino, ma anche parlato del Torino che sarà. In particolare, del futuro di Alessandro Buongiorno. Raggiunto dai cronisti presenti in merito agli interessamenti sul difensore centrale, il presidente granata si è augurato la sua permanenza anche oltre l'estate: "Lo zoccolo duro andrà tenuto, se lui rimane io sono felice".

Buongiorno fa gola a molti. Già nel corso dello scorso inverno, quando il Milan ha provato a muoversi in maniera molto concreta, Cairo ha tenuto duro e evitato la cessione. In estate, però, le sirene torneranno a farsi sentire molto forti. Il centrale è infatti sempre nel mirino dei rossoneri, ma anche l'Inter e il Napoli potrebbero essere interessati nell'ottica di rinforzare i rispettivi reparti arretrati.

Molto dipenderà dalla valutazione che il Toro farà del suo giocatore. Proprio in inverno, Cairo ha sparato molto alto, attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra giustificata non solo dalle ottime prestazioni del giocatore, ma evidentemente anche dalla volontà di non privarsene. Una cifra che oggi - ma non è così scontato - potrebbe ancora essere considerata troppo alta dalle società interessate. Basterebbe un leggero sconto, però, per far cambiare le cose.