MN - Pradella: "Hauge ragazzo interessante. Gabbia? Ottima personalità"

La redazione di MilanNews.it ha contatto Loris Pradella, osservatore che dal 2007 al 2018 che ha fatto parte della rete di scouting del Milan. Queste le sue parole sui giovani del Milan: “Ho condiviso molto la scelta di andare a prendere Hauge. Ho visto la partita con il Bodo/Glimt, dopo i primi tre tocchi ho subito detto a mio figlio “Questo è bravissimo”. Ha fatto un gol molto bello, è un ragazzo davvero interessante, a me piace molto. Ma il Milan ha tanti ragazzi forti. Gabbia ad esempio ha dimostrato un’ottima personalità, non è facile per un giovane vestire la maglia rossonera, in più San Siro è uno stadio di livello mondiale”.

