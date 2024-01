MN - Primavera, Abate: "Bartesaghi in prestito? Il club farà le sue valutazioni, oggi mi è piaciuto molto"

Queste le parole di Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera, a Milannews.it dopo lo 0-0 contro la Roma:

Sulla partita: "Abbiamo incontrato una squadra forte che lotta per lo scudetto. Nel primo tempo hanno avuto più loro il pallino del gioco, ma le occasioni le abbiamo avute noi. Nel secondo tempo abbiamo avuto più noi il pallino, è stata una partita sporca, le squadra hanno messo in campo grande intensità. Dovevamo accelerare in alcune situazioni, siamo stati troppo sufficienti in alcune occasioni. Il risultato è giusto alla fine".

Su Bartesaghi: "Cessione in prestito? E' il club che fa certe valutazioni. Non giocava da un po', oggi si è visto un altro Bartesaghi rispetto a Bergamo. Mi è piaciuto molto. Ci sono diversi ragazzi che sono passati in prima squadra, ora dobbiamo bravi a ricreare un nuovo spirito di squadra e ad inserire nuovi giocatori ancora più giovani. Mi è piaciuto molto come sono entrati oggi Camarda e Sala, sono entrati con l'atteggiamento, la cattiveria e la qualità giusto. Sono contento di questo. Come gruppo ci vorrà un po' di tempo per esprimerci al meglio. Abbiamo perso l'ossatura della squadra, ora abbiamo bisogno di nuovi meccanismi e che nella squadra si ricrei la giusta alchimia. A Bergamo è stata la partita più brutta del nostro campionato, oggi ho visto lo spirito che avevo chiesto in settimana".

Su Cuenca: "Per le qualità che ha può fare sia il trequartista che giocare largo a destra. In questo momento forse fa meglio a destra, non perchè in mezzo non può giocare, ma perchè deve migliorare molto nei tempi di gioco e la posizione del corpo quando riceve palla. Cuenca ha qualità importanti, spero che ci darà una grandissima mano e che potrà andare in prima squadra".