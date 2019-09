MN - Progetto stadio: Milan e Inter propositive con il comune. Il punto dopo l'incontro di ieri

Milan, Inter e Comune di Milano continuano a lavorare per la questione del nuovo stadio, senza tensioni e con spirito di collaborazione. È quello che risulta a MilanNews.it in merito all’incontro che si è svolto ieri a Palazzo Marino e al quale hanno preso parte il presidente rossonero Scaroni e l’ad interista Antonello. Gli incontri svolti fino ad ora sono costruttivi e trasparenti. I club stanno cooperando con grande disponibilità e con approcci estremamente costruttivi. La volontà di Milan e Inter è quella di proporre la soluzione all’insegna della massima eccellenza, sotto ogni punto di vista, per un progetto in grado di accrescere ulteriormente le eccellenze della città di Milano. Il 24 settembre ci sarà la presentazione dei progetti, con Populous e CMR che si giocano la vittoria finale, con i primi che vengono segnalati in vantaggio sui secondi.