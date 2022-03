MN - Pulga: "Ibrahimovic ha dato mentalità alla squadra ed è una figura importante all'interno dello spogliatoio"

MilanNews.it

Mister Ivo Pulga ha risposto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera in vista di Cagliari-Milan di sabato sera. Ecco tutte le sue dichiarazioni su Ibrahimovic: “Ibra ha dato mentalità alla squadra, è sempre una figura importante nello spogliatoio anche se fin qui non è riuscito a giocare con continuità. Adesso vuole tornare ad incidere anche sul campo”.