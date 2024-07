MN - Qui Malpensa: Paulo Fonseca è atterrato a Milano insieme al suo staff

vedi letture

Sta per iniziare ufficialmente l'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. L'allenatore portoghese è infatti da poco all'aeroporto di Milano Malpensa, dove insieme al suo staff è pronto a dare il via a questa nuova e stimolante avventura in carriera dopo quelle allo Shakhtar, alla Roma e per ultima al Lille, fra le altre.

MilanNews.it vi accompagnerà nella prima ufficiale giornata rossonera di Paulo Fonseca con immagini che verranno pubblicate in diretta su tutti i canali ufficiali della redazione.

OGGI È FONSECA-DAY: IL PROGRAMMA

Atterrato a Milano, Paulo Fonseca si dirigerà insieme al suo staff in quel di Milanello, dove visionerà le strutture del centro sportivo rossonero. In giornata, poi, l'allenatore lusitano incontrerà anche la dirigenza del Milan, con la quale verrà sicuramente fatto il punto sulle trattative in essere in questo calciomercato.

di Antonio Vitiello e Antonello Gioia