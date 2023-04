MN - Qui Milanello, oggi e domani allenamento al mattino per i rossoneri

MilanNews.it

Dopo il pareggio con la Roma all'Olimpico, il Milan si è rimesso subito a lavorare per preparare il prossimo turno con la Cremonese, ospite dei rossoneri a San Siro. Gara importante anche per rimanere in corsa per la volata Champions. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la squadra di Stefano Pioli svolgerà oggi e domani due sedute al mattino a Milanello.