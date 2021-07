MN - Raduno, la Curva Sud non si recherà a Milanello

A seguito del comunicato ufficiale emanato dal Milan, che chiede ai tifosi di non presentarsi a Milanello in occasione del raduno di giovedì a causa dei protocolli Covid, la Curva Sud Milano - cuore pulsante del tifo milanista - non sarà presente fuori dai cancelli del centro sportivo rossonero. Gli ultrà rossoneri si augurano di poter tornare a tifare per i propri giocatori nel corso della stagione che sta per iniziare.