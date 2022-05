MN - Ravaglia su Origi: "Ha giocato poco quest'anno. Con il Milan può riemergere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il giornalista esperto di calcio inglese Stefano Ravaglia, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così di Divock Origi che dovrebbe essere il primo rinforzo dell'estate rossonera: “Con Ibrahimovic e Giroud che, in termini di presenze, lasciano alcuni margini ci sarà da capire se riacquisterà minuti importanti. Viene da una stagione dove è stato tenuto ai margini dove Klopp, un tecnico che solitamente dà occasioni a tutti, ha deciso di impiegarlo molto poco. Inserito in un contesto particolare come il Milan di oggi potrebbe riemergere”.