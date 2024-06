MN - Ravezzani: "Nei fatti Ibra ha detto in maniera più colorita quello che avevano detto gli altri dirigenti"

Dopo mesi di silenzio, Zlatan Ibrahimovic ha rotto il ghiaccio nella giornata di giovedì, parlando del suo nuovo ruolo di Senior Advisor rossonero e annunciando Paulo Fonseca come allenatore. Lo svedese ha parlato anche dei piani rossoneri nel medio-lungo periodo. Ai microfoni di MilanNews.it, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci ha detto la sua:

Fabio Ravezzani, come valuta la conferenza di giovedì Ibrahimovic?

"L'idea è che non abbia propriamente scaldato il cuore dei tifosi, che speravano di ritrovare l'entusiasmo attraverso le sue parole, ma nei fatti Ibrahimovic ha detto in maniera più colorita quello che avevano detto gli altri dirigenti del Milan. Chi pensava che il suo avvento fosse uno stimolo per vincere subito e avere l'instant team si è sentito ripetere la solita storia. Che è legittima e parla di sostenibilità e do una squadra giovane. Chi pensava un'accelerazione, un cambio di passo è rimasto un po' deluso non dalla forma ma dalla sostanza, peraltro cosa che non dovrebbe stupire perché era impensabile che Ibra da solo ribaltasse tutto".