MN - Ravezzani: "Zirkzee? Costa 55 milioni, come sono divisi i soldi è irrilevante"

Dopo mesi di silenzio, Zlatan Ibrahimovic ha rotto il ghiaccio nella giornata di giovedì, parlando del suo nuovo ruolo di Senior Advisor rossonero e annunciando Paulo Fonseca come allenatore. Lo svedese ha parlato anche dei piani rossoneri nel medio-lungo periodo. Ai microfoni di MilanNews.it, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci ha detto la sua:

Convinto dalle sue parole sul mercato?

"Il problema vero su cui Ibra ha glissato è che il Milan perde due protagonisti degli ultimi successi come Pioli e Giroud e in questo momento il primo viene sostituito da un allenatore di prospettiva ma non un vincente dichiarato e sul centravanti è ancora tutto da vedere".

Sul centravanti la speranza dei tifosi era quella di avere rassicurazioni su Zirkzee. Che non sono arrivate

"Trovo che il termine 'beneficenza' utilizzato da Ibrahimovic per descrivere le commissioni per la mediazione del trasferimento non sia corretto. Filosoficamente non sono d'accordo con questo ragionamento. Il Milan deve prendere o non prendere Zirkzee sapendo che costa 55 milioni. Come questi soldi sono divisi è irrilevante, non c'è la morale quando si fa il mercato. Il tema non deve essere: vogliono troppi soldi gli intermediari. Devi sapere che Zirkzee costa 55 milioni e se non consideri la valutazione congrua vai su altro".