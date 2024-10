MN - Repice: "Abraham è un giocatore che ha anche la capacità di trovarsi nella posizione giusta per fare gol, ma poi non segna"

Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha seguito ieri la sfida fra Milan e Napoli.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Squadra a secco e c'è un dato passato forse in secondo piano. I centravanti non segnano: Morata ha fatto due gol, Abraham uno e peraltro su rigore

"Morata è chiamato a fare altro, non fa il centravanti vero e proprio. Abraham sì ed è un giocatore che ha anche la capacità di trovarsi nella posizione giusta per fare gol, ma poi non segna. È successo anche alla Roma dove almeno nella prima stagione aveva fatto 27 gol, poi 9 e poi si è fatto male e quando è tornato ne ha fatto uno. Certo, il fatto che le punte non segnino può essere un limite ma come detto ti accorgi meno della loro discontinuità rispetto a quella dei difensori".