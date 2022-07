MN - Riera su Origi: "Sarà nuovo per lui: al Liverpool non è mai stato importante come invece lo sarà al Milan"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Albert Riera, ex esterno del Liverpool e della nazionale spagnola e attuale allenatore del Olimpija Ljubijana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Origi: “Guardi, il Milan l’ha preso perché lo considera un giocatore fondamentale per la squadra. Questo per Divock è qualcosa di nuovo anche perché al Liverpool non è mai stato importante come invece lo sarà al Milan. Sono sicuro che la società non l’abbia preso per fargli fare la riserva. Per Origi adesso è giunta veramente l’ora di far vedere le sue qualità da protagonista. Lui ora deve dirsi: “Ad Anfield ho imparato tutto di cui ho bisogno, ora sono pronto per questa nuova grande sfida con il Milan.”