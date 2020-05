MN - Ripresa degli allenamenti: il programma del Milan tra le visite e Milanello

Nella mattinata odierna, presso la clinica La Madonnina di Milano, il primo gruppo di giocatori del Milan tra i quali i fratelli Donnarumma, Biglia, Bonaventura, Conti e Theo Hernandez, ha svolto il primo screening medico necessario per accertare l'assenza del Covid-19. Tra domani e giovedì mattina, tutta la rosa e lo staff tecnico completeranno i controlli e già giovedì pomeriggio, al più tardi venerdì mattina, i cancelli di Milanello si riapriranno per l'inizio degli allenamenti individuali. I giocatori saranno divisi in due-tre gruppi e lavoreranno sui campi interni del centro sportivo di Carnago, ovvero il centrale, il ribassato e il rialzato. Il programma stilato dallo staff tecnico (che sarà ridotto al minimo indispensabile per questa fase) prevede dei lavori incentrati sulla forza e sulla riatletizzazione degli atleti. Potrebbe comprarire anche il pallone per situazioni legate alla tecnica individuale e a qualche calcio piazzato diretto (punizioni con sagome). Il tutto sarà propedeutico a quello che dovrebbe avvenire il 18 maggio, ovvero la ripresa degli allenamenti in gruppo.