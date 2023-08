MN - Riscassi (Rai): "L'Atalanta fa la scommessa De Ketelaere perché pensa di vincerla"

Andrea Riscassi, giornalista e inviato di RaiSport al seguito dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it per fornire alcuni dettagli, aggiornamenti e commenti sulla trattativa che dovrebbe portare De Ketelaere a Bergamo e sulle voci che vorrebbero De Roon e Koopmeiners nell'orbita del Milan.

Come mai l'Atalanta sta acquistando De Ketelaere?

"L'Atalanta seguiva già De Ketelaere anche prima che lo prendesse il Milan. Poi la cifra a cui è stato acquistato l'anno scorso era fuori mercato per l'Atalanta nella passata stagione, che non aveva i soldi di quest'anno. La dirigenza rossonera ci credeva parecchio e quella bergamasca mollò il colpo. A gennaio 2023 si era anche ipotizzata l'idea di prestito a Bergamo. Ora, il fatto che arrivi un giocatore in prestito da Gasperini è una novità assoluta, un cambio di strategia, perché ritengono il ragazzo un prospetto assoluto, una scommessa sulla quale credono da tanto e che pensano ancora valida. C'è il diritto di riscatto, non obbligo, quindi l'Atalanta comunque si tutela. Comunque l'Atalanta fa la scommessa De Ketelaere perché pensano di vincerla".