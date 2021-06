MN - Roma: "Donnarumma? Sulla carta mi lascia un po' perplesso la scelta PSG"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Donnarumma al PSG: "Sulla carta mi lascia un po' perplesso questa sua scelta, ma credo proprio che sia stata fatta per puntare alla Champions League. Donnarumma oggi è il più forte portiere che c'è, vederlo in squadre come Real e Barcellona avrebbe magari avuto un senso diverso... Il PSG, comunque, ha il suo passato e oggi è tra le prime 4-5 in Europa. Non penso che punti a vincere in Francia con il PSG, ma penso sia un discorso sia per la Champions League che gli unici che potessero accontentarlo con l'ingaggio. Navas? Non è l'ultimo arrivato, ha vinto 4 Champions a Madrid. Non so come la gestiranno, ma credo che già sappiano come accontentare tutti".