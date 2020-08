MN - Romagnoli vuole tornare al top: si allena quotidianamente in palestra ad Anzio

Dopo la lesione al polpaccio rimediata a tre giornate dalla fine del campionato, Alessio Romagnoli vuole farsi trovare pronto in occasione del raduno rossonero (datato lunedì 24 agosto). Infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il capitano del Milan si sta allenando quotidianamente (dopo qualche giorno di mare) in palestra ad Anzio, sua città natale. Dunque, nel divertimento delle vacanze, il numero 13 non ha voluto dimenticare di smaltire l'infortunio per presentarsi a Milanello al top: segno di maturità e di professionalità.

di Antonio Vitiello