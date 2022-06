MN - Rovera su De Ketelaere: "Se il Milan dovesse prenderlo sarebbe un bel colpo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Rovera, penna e voce di RMC Sport France, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: “Si tratta di uno dei profili più interessanti in assoluto del calcio belga. Ha già fatto vedere ampiamente le sue qualità, può garantire imprevedibilità a tutto il reparto offensivo e può essere impiegato in vari ruoli. Non seguo il calcio belga così assiduamente come quello francese ma tutte le volte che ho visto giocare questo ragazzo l’ho ritenuto pronto per un salto nel calcio italiano. Se i rossoneri dovessero prenderlo sarebbe un bel colpo”.