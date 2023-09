MN - Sabadini: "Meno male che il Newcastle arriva subito!"

Ora c’è subito il Newcastle di Tonali in Champions... come la vede? Ne ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni l'ex calciatore rossonero Giuseppe Sabadini.



“E meno male che arriva subito! Almeno il Milan si può subito riscattare e dimostrare qualcosa ai tifosi. Forse, ci fosse stato ancora Ibra in società, avrebbe tenuto qualche nuovo inesperto più sull’attento nella preparazione di questa delicatissima partita”.