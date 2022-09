MN - Saudati: "Indossare la maglia del Milan in Champions è un privilegio che non capita tutti i giorni"

MilanNews.it

Luca Saudati, ex attaccante rossonero, ha spiegato a Milannews.it cosa significa indossare la la maglia del Milan in Champions League: "Sono belle esperienze. Le notti di Champions League le porto tutte nel cuore. Ebbi la fortuna, peraltro, di giocare sia contro il Leeds sia contro il Besiktas. Indossare la maglia del Milan nella massima competizione europea è un privilegio che non capita tutti i giorni".

