MN - Scaramuzzino su Origi: "È un po' troppo frenetico, lecito attendersi di più"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista RAI, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it su Origi: “Origi può essere un arma in più anche se, soprattutto contro la Cremonese, non ha sfruttato al meglio l’occasione per dire la propria in campo. È un giocatore che ci prova, fa vedere la propria presenza ma credo che sia un po’ troppo frenetico perché sa di non dover sciupare le opportunità offerte da Pioli. È ovvio e soprattutto lecito attendersi molto di più da lui. Milan dipendente da Giroud? Non credo, il gioco di Pioli non è individuale ma di squadra”.