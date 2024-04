MN - Scaroni: "Ci piacerebbe ogni tanto vincere contro l'Inter, abbiamo perso troppi derby”

In merito all'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni è intervenuto così su alcuni dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dall'inviato di MilanNews.it.

“San Siro l’altro ieri sera è stata una furia fa pesante, difficile. Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l’Inter, abbiamo perso troppe partite di fila. Ma la stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. L’Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’inter, con Marotta e Antonello”.