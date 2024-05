Rocco Giorgianni spiega la nuova iniziativa di Fondazione Milan: i dettagli nel post partita di DAZN

vedi letture

Rocco Giorgianni, segretario generale Fondazione Milan, ha parlato a DAZN per promuovere la nuova iniziativa della Fondazione (clicca qui per i dettagli) attraverso una campagna di comunicazione che invita tutti i sostenitori a sottoscrivere il 5X1000. Queste tutte le sue dichiarazioni nel post partita di Milan-Genoa.

“L’iniziativa vuole sostenere il lavoro di Fondazione Milan attraverso una campagna di comunicazione che invita tutti i sostenitori a sottoscrivere il 5X1000. Un’opportunità a disposizione di tutti i contribuenti, totalmente gratuita per chi la sottoscrive. Abbiamo voluto rilanciare questa campagna in un modo più innovativo e fresco per ribadire quello che è il concetto e lo scopo di Fondazione Milan: sostenere il percorso dei ragazzi che hanno un sogno e degli obiettivi. L’idea è quella proprio di sottolineare la mission di Fondazione, che tutti abbiano la possibilità di sviluppare il proprio percorso e seguire il proprio sogno”.

La percentuale viene destinata a due programmi che si chiamano Sport for change e Sport for all. Il primo ha l’obiettivo di sostenere i ragazzi in condizione di povertà educativa, di sviluppare sempre attraverso lo sport le loro potenzialità. L’idea è di sostenere alcune fasce della popolazione che hanno problematiche e affrontano un periodo della vita difficile: penso ai ragazzi nel circuito penale, penso ai ragazzi nelle periferie delle grandi città che non hanno le stesso possibilità dei loro coetanei. Attraverso lo sport dare loro la possibilità di riprendere in mano la vita e ricominciare. Sport for all, che è l’altro grande programma di Fondazione Milan, ha l’obiettivo di sostenere tutti quei progetti di sport integrato. L’idea è che le persone diversamente abili possano fare attività sportiva e crescere con i loro coetanei. Un percorso di aiuto, di sviluppo e inclusione. Sono i due programmi più importanti di Fondazione Milan, in Italia ma anche all’estero. In questo momento la campagna del 5X1000 sostiene di più i programmi e i progetti sviluppati in Italia”.