Florenzi: "Oggi possiamo uscire a testa alta. Amareggiati come i tifosi ma non è mai mancato l'impegno"

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Genoa 3-3. Le sue dichiarazioni.

Il momento che state vivendo, tra campo e fuori: “È un momento particolare, dove non vinciamo da tempo e per il Milan questo non va bene. Oggi ci siamo andati molto vicino ma non ci siamo riusciti. Abbiamo dato tutto e possiamo uscire a testa alta”.

Cos’è mancato a questo gruppo? “I dettagli che fanno sì che qualche partita in più potevamo vincerla. Bisogna affrontare ogni partita al massimo soprattutto perché siamo il Milan. I tifosi oggi hanno fatto questo gesto perché vogliono un Milan più forte possibile, ovvio che noi quest’anno volevamo cercare di portare a casa un trofeo e non ci siamo riusciti. Siamo amareggiati come loro, per quello che posso pensare io possono stare tranquilli, da parte nostra non è mai mancato l’impegno. Se fosse mancato l’impegno allora sarei stato veramente tanto preoccupato, siamo usciti sempre a testa alta. Questa cosa sono sicuro che loro la apprezzano”.