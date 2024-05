Infine arriva la pace tra Maignan e Zangrillo: "Finalmente ci siamo abbracciati"

Dopo qualche mese, e qualche dichiazione con toni decisamente alti, arriva la pace tra Mike Maignan ed il presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Il tutto era nato nel post partita della gara d'andata tra Genoa e Milan, con Maignan che venne espulso per un grave fallo di gioco. Zangrillo disse: "Stanno rovinando un gioco, l'entrata di Maignan è stata assassina, lo dico da medico".

Non si era fatta attendere la risposta di Magic Mike, che nelle sue storie Instagram scrisse: "Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.

Lo stesso Zangrillo era tornato sui suoi passi quando si schierò dalla parte del portiere dopo lo spiacevole episodio di Udine, che vide Maignan oggetto di reiterati insulti razzisti da parte di alcuni supporter bianconeri: "Non vedo l’ora di abbracciare Mike, col quale ho avuto anche un’incomprensione dovuta a una mia dichiarazione a caldo su un intervento di gioco in Genoa-Milan. Ma stimo l’uomo che a Udine ha dimostrato coraggio e dato un segnale importante che abbiamo il dovere di cogliere".

Oggi, in occasione di Milan-Genoa, è stata finalmente sugellata la pace. Lo dimostra una foto pubblicata da Zangrillo, che lo ritrae insieme al portiere rossonero, con la didascalia: "Finalmente ci siamo abbracciati".