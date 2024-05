Gabbia il bomber che non ti aspetti: nell'ultimo mese 2 gol all'attivo, come Giroud e Leao

Tornato nell'anonimato più totale nello scorso calciomercato invernale, Matteo Gabbia ha conquistato l'affetto e la fiducia dei tifosi del Milan con prestazioni all'altezza della maglia che indossa. Da gennaio in poi, infatti, a fronte anche di un'emergenza difensiva, Stefano Pioli non ha praticamente mai fatto a meno del difensore italiano, che ha ripagato per l'appunto questa fiducia anche con gol pesanti, come ad esempio quello della rimonta di Frosinone.

Gabbia non si è però limitato a quello, visto e considerato che nell'ultimo mese ha messo a referto fra Serie A ed Europa League tanti gol quanti ne hanno segnati due che con la porta hanno un particolare feeling, ovvero Olivier Giroud e Rafael Leao.

Anche oggi contro il Genoa, poi, il difensore italiano ha marcato con il suo marchio di fabbrica, ovvero il colpo di testa. Tutti i gol segnati in stagione da Gabbia con la maglia del Milan (3), infatti, sono arrivati in questa modalità.