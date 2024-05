Florenzi: "Lo spirito non è mancato mai. Poi ci sono stagioni che vanno così..."

Nel post partita di Milan-Genoa, Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni dei media per commentare la pirotecnica partita andata in scena questo pomeriggio a San Siro contro il Grifone. Queste le dichiarazioni del 42 rossonero ai microfoni di REDE 98.

"Lo spirito non è mancato mai. Poi le partite si vincono, si perdono si pareggiano per tanti momenti di una partita. Penso che ci sono tanti momenti in una partita. Faccio un esempio: rientriamo nel secondo tempo, Ekuban fa gol e si gira dall'altra parte perché non sa dov'è la palla. Per un contrasto, all'ultimo ci riprendono questa partita perché ci facciamo un autogol. Insomma, dettagli no? Poi ci sono stagioni che vanno così, dove noi ci siamo giocati tutto praticamente. Le due con la Roma ed il derby con l'Inter. E' ovvio che spostano un po' tutto il pensiero della gente. Detto questo, credo che io e tutti i ragazzi abbiamo dato il "fritto" per questa maglia, compreso il mister, perché comunque ha sempre dato tutto quello che aveva e sono sicuro che dentro di lui è molto dispiaciuto per questa situazione".