MN - Scaroni sul tema infortuni: "Mi giravo dietro di me e vedevo tutti i ragazzi infortunati. Questa è stata la delusione della stagione"

vedi letture

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su alcuni dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dall'inviato di MilanNews.it.

Chi mi ha deluso?

“Se mi giravo dietro di me a San Siro vedevo tutti gli infortunati della difesa e mi dicevo “ma guarda qua, sono qui con me e non in campo”. Questa è stata la delusione, gli infortuni”.