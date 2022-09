MN - Sheva a Casa Milan: questa mattina ha ringraziato il club per le iniziative a favore dell'Ucraina. Ora l'incontro con i tifosi

Fonte: dal nostro inviato, Gianluigi Torre

Questa mattina Andriy Shevchenko si è presentato a Casa Milan per ringraziare il club e i suoi dipendenti per l'iniziativa a favore della sua Ucraina: qualche mese fa, infatti, il Milan ha concepito una speciale maglia "replica", Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine, personalizzata Shevchenko 7 e ispirata a quella indossata dal Pallone d'Oro 2004 durante la Finale di Champions League 2002/03 di Manchester. La maglia richiama i colori della bandiera ucraina. Attraverso Fondazione Milan, i proventi della vendita di questa speciale maglia sono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana per il progetto Ucraina.

In questi minuti, invece, Sheva sta incontrando i primi 50 tifosi che si sono presenti con la maglia Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine.