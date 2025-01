MN - Smoje: "A Pavlovic va dato tempo e fiducia, non va ceduto. Milan squilibrato, chi difende?"

vedi letture

Il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions in Croazia. Dinamo Zagabria che si è affidata da un mese a Fabio Cannavaro e che ha ancora delle carte da giocarsi per andare ai playoff. Che partita sarà? Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza rossonera, nonché doppio ex come Dario Smoje. Oggi 46enne, l'ex difensore ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1997/98. Oltre a dirci la sua sulla partita del "Maksmir" ci racconta quello che è il suo legame col Diavolo e il suo percorso professionale, appese le scarpette al chiodo. In esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

C'erano grosse aspettative, poi tradite in campo

"La squadra veniva dall'undicesimo posto, era tornato Capello e si pensava a un rilancio. Non è andata come ci si aspettava e quando inizia ad andare storto, continua ad andare storto. E da lì arriva la frustrazione e qualche screzio, lo ammetto, c'è stato".

Ai tempi si parlava già di un Milan troppo poco italiano e problemi di comunicazione

"Ma no, si parlava italiano. Sempre. Il fatto è eravamo dati per favoriti per la vittoria del campionato e invece la stagione è partita male e le cose si sono complicate. La qualità c'era, non a caso l'anno dopo con Zaccheroni è arrivato lo scudetto".

Vedi analogie con i problemi attuali del Milan?

"Io penso che la cosa sia diversa adesso. Capello era un duro, Fonseca all'inizio forse voleva gestire la situazione in amicizia, tra virgolette. Evidentemente non ha funzionato, ha avuto i problemi con i migliori della rose e ha perso lo spogliatoio. E se perdi lo spogliatoio è difficile recuperarlo. Del resto mettere da parte Leao, Theo, Tomori e mettere dei Primavera può portare a determinate reazioni".

Tra i giovani difensori, nel Milan sta avendo difficoltà Pavlovic al punto che il club ha pensato anche di venderlo

"Quando arrivi da un campionato differente, in una squadra che non gira è difficile ambientarsi. Il Milan ha sempre alti e bassi e non mi pare gli abbia dato tutta questa fiducia, anzi. Certo che non è facile adattarsi così. Ma mi chiedo perché mai dovrebbero venderlo, dato che c'è un evidente problema di equilibrio in campo: tanti giocatori offensivi e poi vuoi vendere un difensore? Per me Pavlovic deve restare".