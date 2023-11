MN - Sorrentino: "Ibra un grandissimo campione, se tornasse potrebbe incidere molto. Ecco il suo ruolo ideale"

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Hai affrontato tante volte Ibrahimovic in carriera: saresti favorevole a un suo ritorno in società?

“Stiamo parlando di un grandissimo campione. Chiaro che se tornasse, potrebbe incidere molto. Bisogna però che il suo ruolo venga definito con chiarezza. L’ideale? Che fungesse da perfetto collante tra allenatore, squadra, dirigenza e società”.