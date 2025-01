MN - Stefano Pioli sarà presente al'Al-Awwar Park questa sera

Questa sera si gioca a Riyad, Arabia Saudita, la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, tra Juventus e Milan. Si preannuncia uno stadio sold out questa volta, a differenza della gara di ieri tra Inter e Atalanta. Oggi al'Al-Awwar Park troverà posto anche una vecchia conoscenza del Diavolo, l'ex allenatore Stefano Pioli che ieri è andato a visitare i suoi ex giocatori al centro tecnico dell'Al Shabab. Abbracci, sorrisi e battute con l'allenatore dell'ultimo scudetto rossonero e che di fatto ha permesso al Milan di essere in Arabia Saudita in questi giorni, avendo conquistato il secondo posto in campionato nella passata stagione.