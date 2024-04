MN - Tassotti: "Il protagonista all'Olimpico? Dev'essere la squadra, al Milan è sempre stato così"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), lo storico terzino rossonero Mauro Tassotti ci ha detto la sua sul momento dei rossoneri in vista della sfida decisiva di Europa League contro la Roma:

Chi può essere il protagonista della notte dell'Olimpico?

"Più che il singolo mi aspetto che la squadra faccia una bella prestazione, sarà più facile anche per i giocatori più estrosi esaltarsi. Queste partite non le vinci per un giocatore, è necessario che risponda la squadra. Nella storia del Milan è sempre stato così. Poi magari una volta ti faceva il gol vincente Van Basten, ora ce ne sono altri".