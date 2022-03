MN - Tavana: "Tanti ricordi a Milanello: dal Milan degli olandesi a Sheva, Gattuso e Nesta"

MilanNews.it

© foto di MB/Image Sport

ll dott. Rudy Tavana, medico più vincente della storia del calcio e tra i protagonisti del grande Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su qualche aneddoto di Milanello: “Ci sono stato quasi 30 anni, quindi immaginatevi cosa ho visto. Dal Milan degli olandesi a Shevchenko, per arrivare fino ai Seedorf, al gruppo di Gattuso e Nesta. Tanti ricordi, tanti momenti… Calcolate che il tempo trascorso da parte mia a Milanello era sicuramente maggiore di quello che passavo a casa. Io arrivavo alle 7 di mattina, soprattutto all’inizio che c’erano anche i ragazzini della Primavera. C’era questo tutore che voleva che io arrivassi prima per capire chi non voleva andare a scuola e invece chi davvero era malato davvero”.