MN - Taveggia: "Berlusconi ha cambiato la mia vita e quella della mia famiglia"

Un anno fa ci lasciava Silvio Berlusconi, presidente più vincente della storia del Milan e uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio. A ricordare la sua figura, in esclusiva per MilanNews.it, una figura importante della storia rossonera come Paolo Taveggia, storico braccio destro del presidente, direttore organizzativo del club fino al 1993.

Cosa è stato Silvio Berlusconi per Lei?

"Silvio Berlusconi è stato il cambio della mia vita. Lavoravo del mondo delle pubblicità sulle televisioni che non decollavano mai e a un certo punto è arrivato lui che, come fatto con altri, ha assunto ragazzi giovani e mi ha cambiato la vita. Ho cominciato a lavorare condividendo la scrivania con Carlo Freccero, lui si occupava della parte cinematografica e io di quella sportiva. Il grande cambiamento arrivò quando comprò la Copa de Oro e mi mandò in Uruguay a fare la prima diretta televisiva per un canale non di stato. Berlusconi ha cambiato la mia vita e quella la mia famiglia".