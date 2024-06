MN - Taveggia: "Berlusconi unico al mondo: non ci sarà un altro come lui"

Un anno fa ci lasciava Silvio Berlusconi, presidente più vincente della storia del Milan e uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio. A ricordare la sua figura, in esclusiva per MilanNews.it, una figura importante della storia rossonera come Paolo Taveggia, storico braccio destro del presidente, direttore organizzativo del club fino al 1993.

Un consiglio di Berlusconi di cui ha sempre fatto tesoro?

"Quello di non abbandonare mai i propri sogni, di pensare che si possano sempre realizzare".

È possibile in questo calcio un'altra figura come Berlusconi?

"No, non è possibile né nel calcio né nell'imprenditoria. È stato unico al mondo. E ne ho conosciuti tanti di imprenditori, qualcuno che addirittura si sente superiore. Ma non ci sarà un altro come lui".