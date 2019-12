MN - Teocoli: "Ibra per me è il giocatore più forte del Mondo. Galliani un po' mi manca"

Intervistato da MilanNews.it il comico e tifoso milanista Teo Teocoli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Ibrahimovic e Galliani: "La storia del Milan continua. L'attualità è che ancora non si ingrana però noi siamo tifosi, quindi speriamo. Ibra come regalo? Perché è vecchio, quindi i 120 anni? Ibra avrebbe vinto 3-4 il volte pallone d'oro se fosse stato più stabile, senza spostarsi in tutte le squadre del mondo. Lui è il più forte giocatore del mondo, per me. Galliani? Mi manca un po', c'è allo stadio e si sente la presenza, ma manca la sua felicità di viaggiare tutta la vita col trolley, con la squadra, per gli alberghi. Ha fatto una vita bellissima ma pesante".