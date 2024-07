MN - Teotino: "Morata? Non sono così entusiasta come lo sono tutti"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha fatto il punto a oggi sulle manovre societarie in vista della nuova stagione, col campionato che riparte fra tre settimane.

Valutando fin qui l'unico acquisto in entrata: le piace Morata?

"Non sono così entusiasta come lo sono invece quasi tutti, nel senso che è un buonissimo giocatore che è anche molto maturato come personalità e lo abbiamo visto agli Europei. Ha assunto un ruolo da leader e si è dimostrato con la Spagna un ottimo capitano, ma non è uno di quei centravanti che ti cambiano la vita. È un centravanti che non ha segnato più di 15 gol in un anno. Magari manda più in gol i compagni ma questo Milan, così com'è strutturato, ha già giocatori che si riforniscono. Penso a Leao, Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, Reihnders. In definitiva penso che il Milan avrebbe avuto bisogno di un centravanti magari meno tecnico, ma più realizzatore".