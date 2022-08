MN - Tiribocchi su Atalanta-Milan: "Punto buono, peserà nel corso del campionato"

MilanNews.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore tecnico per DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Atalanta-Milan: “Mezzo passo falso mi sembra eccessivo. Quello dell’Atalanta è sempre un campo difficile e la formazione di Gian Piero Gasperini vive un momento positivo in termini di condizione. La partita si è messa in modo particolare, andare subito sotto complica le cose. Alla fine il punto è buono, peserà nel corso del campionato”.